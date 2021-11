La voce è inconfondibile. L’inglese, caratterizzato da un forte accento francese, pure. Arsène Wenger non è cambiato di una virgola. Elegante e affabile, il 72.enne non ha perso l’abilità di incantare una platea. E, al netto di un ruolo oggi totalmente differente, nemmeno quella di ispirare il mondo del calcio. La panchina ha lasciato spazio alla scrivania. Gli orizzonti, per decenni ristretti a una singola realtà, si sono allargati. Il viscerale amore per il pallone, invece, è rimasto immutato. «Sono cresciuto in un piccolo villaggio alsaziano, in cui il calcio - nell’immediato dopoguerra - era molto in basso nella lista delle priorità. Chissà, forse inconsciamente è proprio lì, dove per anni il mio rapporto con questo sport si è basato solo ed esclusivamente sulla passione, che ho gettato...