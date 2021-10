Due contatti in area di rigore. Uno tra Kasami e Bottani, l’altro tra Sabbatini e Males. Di fatto, i crocevia della sfida di domenica al St. Jakob Park tra Basilea e Lugano, vinta poi dai renani. Nel primo caso, molto dubbio, l’arbitro Alessandro Dudic ha deciso di non intervenire. Optando inoltre - dopo una breve conversazione con il collega al VAR Stephan Klossner - per non rivedere nemmeno le immagini, che avrebbero potenzialmente potuto fruttare un rigore alla squadra di Croci-Torti. Nel secondo, invece, il direttore di gara ha fischiato senza esitazione un tiro dagli undici metri in favore dei padroni di casa. Poi confermato dopo aver riguardato i video, questa volta sì, di quanto accaduto nell’area di rigore dei sottocenerini. Due scelte discusse e discutibili, che hanno inevitabilmente ravvivato le polemiche, già impazzate per giorni dopo il «caso Piccolo»: «Ma Dudic non ha sbagliato - ci spiega il capo degli arbitri svizzeri Dani Wermelinger, da noi interpellato, difendendo l’operato del proprio fischietto -. Nel caso del contatto tra Kasami e Bottani, ha valutato che non vi fossero gli estremi per elargire un rigore. Una decisione supportata anche da Klossner al VAR, dopo aver rivisto le immagini. Sul secondo episodio invece, la lettura è stata differente. Dudic ha giudicato falloso l’intervento di Sabbatini ai danni di Males. E anche dopo aver analizzato l’episodio al video in un secondo momento, ha deciso di confermare la propria decisione. In entrambi i casi, dopo il consueto debriefing inerente i match del fine settimana, supportiamo l’operato del nostro direttore di gara». Nessun errore, dunque. Con tanto di precisazione finale: «Non prenderemo provvedimenti nei confronti di Dudic, come del resto non abbiamo fatto nemmeno con Piccolo. Il fischietto ticinese non è stato sospeso né punito. Semplicemente abbiamo cambiato i suoi impegni».