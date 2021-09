«No, non è vero che Raphael Wicky si trasferirà sulla panchina del Lugano». I Chicago Fire, almeno per il momento, smentiscono quanto trapelato nelle ultime ore. E cioè che l’allenatore della franchigia statunitense, di proprietà di Joe Mansueto, sia prossimo a un passaggio in bianconero. A precisarlo sono diversi giornalisti locali che hanno chiesto una presa di posizione al club. Presa di posizione negativa, appunto. Da notare, inoltre, che il contratto di Wicky prevede un’opzione anche per la prossima stagione. Uno scenario, questo, che non si augurano i tifosi dei Fire, oltremodo critici verso il tecnico dopo l’ennesima sconfitta, mercoledì contro il D.C. United. Le prossime ore, insomma, chiariranno quanto c’è di vero e concreto sull’asse Lugano-Chicago.