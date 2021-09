Raphael Wicky non è più l’allenatore dei Chicago Fire, la società di proprietà di Joe Mansueto, attuale proprietario anche del Lugano in Super League. Lo rende noto il Chicago Tribune, specificando che all’origine della decisione vi è la (cronica) mancanza di risultati. La squadra, reduce comunque dal successo contro New York, si trova a 12 punti dalla zona playoff con sei partite ancora a disposizione.