Alla vigilia della partitissima contro l’Italia, il «caso» Granit Xhaka non smette di far discutere. Il capitano rossocrociato, lo ricordiamo, è risultato positivo al coronavirus. E, come emerso mercoledì, è il solo membro della delegazione elvetica a non essersi vaccinato. «Rispettiamo assolutamente la sua decisione» ha tenuto a ribadire il presidente dell’ASF Dominique Blanc. «Come Federazione - ha precisato in una presa di posizione - raccomandiamo la vaccinazione. Ma ogni individuo, in Svizzera, ha il diritto di scegliere se compiere o meno questo passo». Il leader della Nazionale ha preferito non farlo e, ha indicato Blanc, le reazioni sono state molto forti. Troppo. «Granit è stato attaccato, pubblicamente e sui media. Non solo. È stato pure insultato e minacciato personalmente. Gesti, questi, che non accettiamo». Blanc, al proposito, ha precisato che «l’ASF difende il rispetto e la tolleranza, valori per noi fondamentali. Auspichiamo che lo stesso facciano anche gli altri. Rispettando la decisione di Xhaka, che - ripeto - rientra fra i diritti di ciascuna persona che risiede nel nostro Paese».