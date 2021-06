La Nazionale ha subito preso possesso del Bilgah Beach Hotel, struttura a cinque stelle. Martedì, alle 17.00 locali, ci sarà invece il primo allenamento in vista dell’esordio. «Tutto è andato bene» ha confidato il direttore delle squadre nazionali Pierluigi Tami. I test rapidi e PCR effettuati domenica, per fortuna, sono risultati tutti negativi. Nessun caso Busquets, dunque, come è successo in Spagna. Il medico della squadra, Martin Malek, ha spiegato che il 90% della delegazione ha già ricevuto almeno la prima dose di vaccino o, in alternativa, ha già fatto la COVID-19. Tradotto: «Questa percentuale ci dà estrema sicurezza» afferma Malek. «È molto improbabile che al nostro interno si sviluppi un focolaio».