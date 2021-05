Il 16 giugno la Svizzera affronterà l’Italia all’Olimpico. Sarà la partitissima del nostro girone, all’Euro 2020. E chi lo sa, forse il match avrà un sapore ancor più particolare per Granit Xhaka. Sì, perché il capitano dei rossocrociati potrebbe giostrare in quello che, dalla prossima stagione, sarà il suo stadio. L’interessamento della Roma nei suoi confronti è venuto a galla negli scorsi giorni. Non una voce esattamente buttata là, ma sponsorizzata nientemeno che da José Mourinho. Il neoallenatore dei giallorossi ha speso parole al miele per Xhaka, incrociato più volte durante le esperienze in Premier League. Bene. Ma come commenta il centrocampista dell’Arsenal questa indiscrezione? Non c’è il rischio che le voci circa un possibile trasferimento in serie A possano turbare la campagna europea di Granit? «Certo, come tutti voi ho sentito e letto questa notizia. Che dire, sono questioni che fanno parte del calcio e non mi sorprendono più di tanto. Quello che è certo, oggi, è che ho un contratto valido ancora per due anni con l’Arsenal. Lo so io e lo sa il mio club. Il resto sono speculazioni che in questo momento non mi interessano. Sono infatti focalizzato al 100% sulla Svizzera e sull’imminente Europeo». Mourinho, almeno a parole, sembra comunque fare sul serio. «Non ho letto le sue dichiarazioni sul mio conto» osserva Xhaka. Per poi precisare: «Considerata la caratura dell’allenatore, ovviamente non posso che dirmi orgoglioso a fronte di elogi da parte sua. Fanno piacere. Però, ripeto: non è un argomento che m’interessa in questo momento. Il presente è solo rossocrociato».