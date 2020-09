Almeno, ai giocatori resterà il ricordo del campo. E di una partita vera. Già, l’emergenza sanitaria e il protocollo strettissimo dell’UEFA hanno imprigionato la Svizzera in una bolla dorata. L’albergo. Stop. Di Leopoli e dell’Ucraina, Xhaka e compagni non hanno visto nulla. Solo uno stadio vuoto, appunto. E un avversario a tratti superiore.

Nel silenzio generale, in un clima surreale diventato oramai abitudine, la selezione di Vladimir Petkovic è stata sconfitta. Due a uno. Su un piano prettamente contabile, dunque, l’esordio in questa Nations League è amaro. Eppure, il commissario tecnico può abbozzare un timido sorriso. La sua squadra ha dato e lottato, avrebbe perfino potuto vincere se l’evanescente Vargas non avesse spedito sul palo un ottimo invito di Steffen. E invece, il sorriso vero...