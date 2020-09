Sommer 3,5 Sul primo gol ucraino non è esente da colpe: la sua respinta è infatti goffa.

Elvedi 4 Difende egregiamente e prova a farsi vedere anche in fase di costruzione.

Akanji 4 Qualche scivolone di troppo, ma tiene bene la posizione.

Rodriguez 4 Non giocava da una vita e si vede, tuttavia rimedia con il mestiere.

Mbabu 3,5 Spinge male, difende peggio.

Sow 3,5 Pasticcia troppo in fase di impostazione, non trovando mai il ritmo giusto.

Xhaka 4,5 È una calamita che attira su di se i palloni dei compagni. Detta i ritmi, sprona gli altri, suggerisce grazie a piedi sopraffini. Peccato che, in alcuni tratti, sembri predicare nel deserto.

Zuber 3 Non sa attaccare, non sa difendere. Insomma, a Leopoli non sa fare nulla. Sacrosanto il cambio alla pausa.

Embolo 4 L’impegno c’è e alcune giocate sono notevoli....