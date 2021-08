Tra due settimane sarà tolto il velo alla nuova Nazionale. La Nazionale di Murat Yakin. Okay, l’avversario non è da urlo e mani nei capelli. Ma l’amichevole del St. Jakob contro la Grecia porta con sé aspettative, curiosità e - inevitabilmente - qualche dubbio. Subito dopo andranno infatti in scena le delicate sfide contro Italia (5 settembre) e Irlanda del Nord (8 settembre), già pesantissime in ottica qualificazione ai Mondiali del 2022. Su chi punterà il neoallenatore della Svizzera? Il gruppo delle meraviglie, capace di raggiungere i quarti di finale a Euro 2020, sarà in buona parte confermato? Oppure, con molti dei principali campionati ancora acerbi, si renderanno necessari degli stravolgimenti? La finestra internazionale d’inizio settembre, in tal senso, è forse la più complicata da...