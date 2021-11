E se toccasse a Okafor?

«Ci attende una grande sfida all’Olimpico» riconosce non a caso il selezionatore degli elvetici. «Piangerci addosso, tuttavia, non avrebbe senso. Non possiamo permettercelo. Al contrario, è nostro compito scovare delle nuove soluzioni per essere all’altezza a Roma. Credo che il contingente sia abbastanza profondo e qualitativamente attrezzato per trovarle in questi giorni di preparazione». Alle sue spalle, i giovanissimi che hanno approfittato dei cancelli aperti a Cornaredo hanno voce e occhi solo per Shaqiri. Della serie: almeno il supereroe rossocrociato, almeno lui, lo scontro con gli Azzurri non lo salterà. Eppure, proprio XS non era stato fra i protagonisti dello 0 a 0 del St. Jakob, due mesi fa. E, facendo buon viso a cattivo gioco, a suggerirlo è anche Yakin: «Contro l’Italia, a inizio settembre, avevamo dovuto far fronte ad altrettante difficoltà. E in campo avevamo tutto fuorché sfigurato». L’impressione, a questo giro, è però che la sfortuna si sia accanita sulla Svizzera. «Io, piuttosto, preferisco provocare la fortuna» replica il commissario tecnico. Per poi spostare i riflettori a centinaia di chilometri di distanza: «La pressione è tutta sulla formazione di Mancini. Noi, al contrario, potremo giocare più liberi, provando a destabilizzare e innervosire il nostro avversario. Ripeto: ho fiducia nel gruppo, in questo gruppo». Già, e a farne parte, per la seconda volta in carriera, è pure Noah Okafor. All’attaccante del Salisburgo, 21 anni, di colpo si chiede di essere l’uomo della provvidenza. A guidare l’attacco della Nazionale, a Roma, dovrebbe essere Mario Gavranovic. Ma le reti trovate di recente dall’ex Basilea, sia in campionato sia sul palcoscenico prestigioso della Champions League, sembrano aver scosso le gerarchie elvetiche. Voce bassa e vistoso orecchino, Okafor non si scompone: «Purtroppo è un peccato dover rinunciare a tanti compagni e soprattutto a Embolo, che nelle ultime settimane aveva dimostrato di essere in grande forma. Personalmente, preferisco restare con i piedi per terra. Dare il massimo nei prossimi allenamenti e farmi trovare pronto in caso di bisogno. Ci attendono i campioni d’Europa, gli stimoli per fare bene sono enormi».