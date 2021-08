Murat Yakin affronterà le prime partite da selezionatore con una squadra in gran parte invariata. In conferenza stampa il nuovo allenatore della Nati ha fatto sapere che, nelle partite contro la Grecia (mercoledì 1. settembre 2021) e l’Italia (domenica 5 settembre 2021) alle ore 20.45 a Basilea, nonché in trasferta contro l’Irlanda del Nord (mercoledì 8 settembre 2021, 19.45 ora locale a Belfast), si affiderà in gran parte a forze collaudate.

L’attuale rosa di 27 giocatori include 23 nomi già presenti nella convocazione per l’UEFA EURO 2020. Per il foglio partita la rosa deve essere ridotta a 23 nomi a mezzanotte prima di ogni incontro. La squadra è guidata dal capitano Granit Xhaka, che potrebbe fare la sua 99. apparizione con la Nati nella partita contro la Grecia.

«Per me era importante non cambiare i meccanismi che già funzionano bene, non stravolgere tutto», ha detto Yakin, spiegando la sua scelta. «Ecco perché la stragrande maggioranza della squadra è composta da giocatori che hanno già giocato all’EURO o anche prima. Posso contare su una squadra ben collaudata, in cui tutti sanno qual è il loro compito e il loro ruolo».

Michel Aebischer torna a far parte della rosa della Nazionale per la prima volta da settembre 2020. Tornano tra i convocati pure Renato Steffen, che si era infortunato in primavera, e Andi Zeqiri, che era stato convocato per il pre-camp europeo. Tra i convocati figura anche un nuovo nome: Cédric Zesiger. «Nelle ultime settimane e negli ultimi mesi con il BSC Young Boys e con l’Under 21, Cédric ha dimostrato di essere pronto per il passaggio alla Nazionale maggiore. Si è meritato questa convocazione», così Yakin.

L’allenatore non vede l’ora di affrontare le imminenti sfide: «Giochiamo in casa contro i campioni d’Europa del 2004 e del 2021. È un grande avvenimento per i nostri fan e una grande sfida per noi. Contro la Grecia ho la possibilità, assieme al mio staff, di allenare la squadra per la prima volta. Naturalmente abbiamo gli occhi anche già puntati sulla partita di qualificazione ai Mondiali contro l’Italia. La squadra campione d’Europa è favorita, ma entriamo sempre in campo con la volontà e l’ambizione di vincere. Per raggiungere questo obiettivo tutti nella squadra devono dare il massimo». La Nazionale concluderà il primo ritiro sotto la guida di Yakin con il terzo incontro in otto giorni, ovvero con la partita a Belfast.

Tre allenamenti aperti al pubblico

Per dare il via alla preparazione, la Nati svolgerà una sessione d’allenamento aperta al pubblico lunedì 30 agosto, alle ore 17.00 al Campus del FC Basilea. Le due sessioni d’allenamento dopo i due incontri casalinghi, ovvero il 2 (ore 17.00) e il 6 settembre (ore 12.00) saranno anch’esse aperte ai tifosi. Tuttavia, l’ASF precisa che il numero di spettatori è limitato ad un massimo di 500 persone ad allenamento.

Under 21: Lustrinelli nomina la rosa per le prime partite delle qualificazioni agli Europei

L’allenatore della Nazionale Under 21 Mauro Lustrinelli ha annunciato la rosa di 23 giocatori per le prime due partite della campagna di qualificazione 2021-23 verso l’Europeo contro Gibilterra, venerdì 3 settembre 2021, ore 19.00 allo Stade de Tourbillon di Sion e martedì 7 settembre 2021, ore 18.00 in Gibilterra. Per le prime partite di qualificazione della nuova generazione Under 21 con giocatori nati nel 2000 o più giovani, sono diversi i giocatori convocati, come Leonidas Stergiou, Alexandre Jankewitz, Simon Sohm, Filip Stojilkovic, Fabian Rieder, Amir Saipi, Felix Mambimbi e Dan Ndoye (già nominato per il pre-ritiro della Nazionale maggiore svizzera in vista di UEFA EURO 2020) che hanno fatto parte della scorsa campagna. Alcuni di loro hanno già partecipato alla fase finale degli Europei 2021 in Ungheria e Slove-nia. Con eccezione di quattro giocatori, sotto contratto con club esteri, tutti i giocatori nominati militano in squadre della Super League o Challenge League.

Esordio per Omeragic e Krasniqi

Becir Omeragic farà parte della delegazione svizzera Under 21 per la prima volta. Il difensore 19.enne, convocato dalla Nazionale maggiore per UEFA EURO 2020, ha già giocato quattro partite per la «Nati». Per Bledian Krasniqi, compagno di squadra di Omeragic all’FC Zürich, si tratta della prima nomina per l’Under 21. La nuova generazione della „Nazionale del futuro» ha vinto la loro prima partita internazionale contro l’Irlanda a Marbella/ESP nel maggio 2021 con gol del capitano Leonidas Stergiou e Gabriel Barès per 2-0. La prevendita dei biglietti per la partita in casa a Sion contro Gibilterra inizierà venerdì 27 agosto 2021, alle ore 14.00 tramite Ticketmaster (www.ticketmaster.ch). I biglietti non saranno disponibili al botte-ghino dello stadio. Ricordiamo che per entrare nello stadio è necessario un certificato ufficiale COVID (stampato o su un telefono cellulare) con un codice QR leggibile da un apposito dispositivo e un docu-mento di identificazione ufficiale.

