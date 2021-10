La consueta conferenza stampa della vigilia sta volgendo al termine, quando un collega del posto - con un inglese dal marcato accento lituano - chiede a Murat Yakin se dal punto di vista tattico opererà dei cambiamenti rispetto all’ultimo scontro diretto, disputato in Svizzera a fine marzo. Al suo fianco, prima che il ct rossocrociato possa rispondere, interviene Breel Embolo, scatenando l’ilarità generale: «Non è una domanda facile, considerando che non era lui l’allenatore! Magari la partita non l’ha nemmeno vista». Già, da quell’1-0 di San Gallo dai risvolti quasi comici - contraddistinto dalla vicenda della porta troppo alta - diverse cose sono cambiate. Compresi i ct delle due squadre che questa sera, allo stadio LFF, disputeranno il loro terz’ultimo impegno delle qualificazioni ai Mondiali...