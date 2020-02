Yao e Aratore i peggiori

Baumann 4 In un paio di circostanze va vicinissimo alla papera. In altre però compie interventi importanti. I gol? Non sono colpa sua.

Sulmoni 4 Ha il merito di conquistarsi il rigore che nel primo tempo tiene in vita i suoi. Per il resto meno peggio di molti compagni.

Maric 4 Un’altra rete. E siamo a cinque in stagione. Prova a scuotere la squadra con la solita grinta, ma l’effetto è nullo o quasi. Munsy lo mette in difficoltà.

Covilo 3,5 Macchinoso. Nel primo tempo fatica anche di testa, sua specialità, risultando per altro complice nell’azione che porta al 2-0 dei bernesi. Nel finale di partita si fa valere in attacco. Non basta per uscire dal campo con la sufficienza.