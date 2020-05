La solidarietà scende in campo anche allo Stade de Suisse. Sì, giocatori, staff e dirigenti dello Young Boys hanno deciso di compiere un gesto in favore degli altri 140 dipendenti del club. Nel dettaglio è stato trovato un accordo per il taglio degli stipendi della prima squadra, permettendo così il pagamento dei salari di maggio e giugni degli altri collaboratori della società bernese.