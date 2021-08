Nel ritorno del 3. turno delle qualificazioni di Champions (andata 1-1), lo Young Boys ha sconfitto il Cluj per 3-1. Sotto dopo 4’ per il gol di Omrani, i gialloneri di David Wagner hanno reagito trovando la via del gol a tre riprese, due volte con Siebatcheu (23’ e 42’) e una con Moumi Ngamaleu (25’). Nel playoff lo YB affronterà i campioni di Ungheria del Ferencvaros, battuti 1 a 0 dallo Slavia Praga (andata 0-2).