Nicolò Zaniolo era stato chiaro, passando da un anno all’altro. «Spero che terminino tutte le voci sulla mia vita privata e si torni a parlare di me solo come calciatore». È andata, incredibilmente, in tutt’altro modo. Tant’è che il recupero dall’infortunio del giocatore della Roma è passato quasi in secondo piano o, meglio, è stato oscurato appunto dalle voci. Sempre più insistenti, addirittura discordanti, specchio di una situazione comunque complicata. E adesso, fra giornalisti, tifosi e amanti del gossip è gara a chi ci capisce davvero qualcosa.

Ma cosa è successo?

Ma cosa è successo? Di tutto e di più. Per cominciare, Zaniolo ha rotto con la sua fidanzata Sara Scaperrotta. Particolare: lei aspetta un figlio da lui. Secondo particolare: tempo fa era già rimasta incinta ma aveva abortito....