Andi Zeqiri giocherà per il Kosovo. Apriti cielo. L’indiscrezione sembrava realtà, soprattutto perché ad affermarlo era il padre del ragazzo, Avdi, intervenuto durante una trasmissione sportiva della televisione albanese. Nel pomeriggio, però, il caso si è sgonfiato. Dapprima il procuratore di Zeqiri ha chiarito le intenzioni dell’attaccante, ribadendo la sua volontà di proseguire con la Svizzera. Quindi, il direttore delle nazionali elvetiche Pierluigi Tami ha preso parola per ribadire la posizione dell’Under 21: «Siamo in contatto regolare con Andi, oggi ci ha confermato che continuerà a giocare per la Svizzera. L’ha sempre fatto con molta gioia e passione. In questo periodo sono state fatte diverse dichiarazioni sul suo futuro, lo sosteniamo e lo accompagniamo come abbiamo fatto finora».