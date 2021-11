Il primo tempo? È stato tutto fuorché appassionante. E ha visto i padroni di casa farsi preferire in fase offensiva. Il Lugano, al contrario, ha fatto davvero troppo poco per impensierire seriamente Diaw. Qualche calcio d’angolo e un colpo di testa troppo debole di Celar, quando il cronometro viaggiava verso il 40’ di gioco. Meglio, dicevamo, il Losanna, incapace tuttavia di passare in vantaggio. I vodesi ci hanno provato due volte con Mahou, al 18’ e soprattutto al 37’, quando solo un’uscita provvidenziale di Saipi ha permesso ai bianconeri di restare sullo zero a zero. A un amen dalla pausa, e con la difesa ticinese registrata malissimo, è invece stato Amdouni a far correre un brivido lungo la schiena di Mattia Croci-Torti. L’attaccante della U21 rossocrociata Amdouni, in ottima posizione e tutto solo, ha però scaricato centralmente.

La ripresa si è aperta con un cambio obbligato per il Lugano: fuori l’acciaccato Maric, dentro Hajrizi. Per altro, subito ammonito stupidamente. Il Losanna ha continuato a farsi preferire, mentre gli ospiti - a tratti schiacciati - si sono visti costretti ad agire di rimessa. Al 57’ è stato di nuovo Celar a battere un colpo, la sua girata di sinistro è tuttavia finita a lato. Il «Crus» ha smosso ancora le acque, inserendo Amoura e Abubakar per Lovric e Lungoyi. Ricalibrata con un 4-1-4-1, la compagine sottocenerina ha riacquistato un pizzico di equilibrio e lucidità. E al 73’ ha fatto gridare al gol, con Celar scappato sul filo del fuorigioco e Amoura bravo a ribattere in rete dopo parata di Diaw. Ad alzarsi, dopo la canonica attesa, è però stata la bandierina dell’assistente di Wolfensberger. Un attimo più tardi, ha dovuto alzare bandiera bianca Lavanchy, costringendo Croci-Torti ad arretrare Custodio. E poi? Poi è entrato in scena il VAR, per un tocco di gomito sospetto di Puertas in area vodese. Un episodio non ravvisato dal direttore di gara, richiamato sui suoi passi dalla centrale di Volketswil e quindi di diverso avviso. Rigore sì, con Ziegler ad assumersi il compito dal dischetto. L’ultima volta, contro l’YB in Coppa, era andata male, ma a questo giro il difensore bianconero non ha fallito. Gli ultimi dieci minuti il Lugano li ha trascorsi in trincea, ribattendo colpo su colpo alle offensive dei padroni di casa. E riuscendo anche a colpire un clamoroso palo con Bottani allo scadere e a raddoppiare con Behladj entrato da poco.