Il campionato riparte. Anzi, non si ferma. Di più: lo Zurigo torna in campo. Subito. Ma come, l’intera squadra non era in quarantena? Sì, quello Zurigo resta dov’è. Rintanato in casa, con dieci casi positivi. Al St. Jakob, contro il Basilea in piena corsa per il titolo, ci sarà l’Under 21 di mister Marinko Jurendic. Una decisione forzata, per certi versi assurda, ma appunto obbligata. La Swiss Football League, impreparata di fronte al coronavirus, non poteva agire altrimenti. Pena, un secondo stop (definitivo stavolta) alla Super.

Il regolamento è rispettato

La mossa, va detto, è conforme al regolamento. Ma fa discutere. Un precedente, recente, c’è. In Russia, poche settimane fa, il Rostov è stato costretto a schierare la sua Primavera nella sfida di campionato contro il Sochi. Come è andata?...