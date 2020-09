La forza del Lugano, del Lugano targato Jacobacci perlomeno, è la difesa. In questo senso, l’innesto di Osigwe fra i pali come va letto? «Sono davvero soddisfatto del suo apporto» risponde il mister. «Sebastian ha dato sicurezza sin dal primo minuto. La squadra, va da sé, lo ha aiutato. È intervenuto poche volte, in fondo, però in una circostanza è stato decisivo e nelle uscite è apparso sicuro. Si è dimostrato intelligente, inoltre, in occasione del rigore in seguito annullato dal VAR, ritirando il piede per non entrare in contatto con l’avversario. Ha personalità, tant’è che gli è dispiaciuto subire gol al 93’. Ragionare così, per un portiere, è importante».