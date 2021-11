La Swiss Football League ha deciso di intervenire dopo gli incidenti che avevano macchiato il derby zurighese del 23 ottobre scorso. Il settore D, occupato dalla «Südkurve», verrà chiuso ai tifosi tigurini in occasione delle prossime due sfide contro il Grasshopper. Il club di Ancillo Canepa non potrà insomma contare sui propri sostenitori per due derby, il primo dei quali in agenda ancora durante questa stagione il 2 o 3 aprile 2022. La decisione della commissione disciplinare della SFL, che ha altresì sanzionato le due società coinvolte con una multa di 20.000 franchi ciascuna, contempla un terzo scontro senza «Südkurve» per il FC Zurigo. Quest’ultimo, però, con la condizionale.