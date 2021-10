Il Lugano ha diversi conti in sospeso con il Letzigrund. Vecchio e nuovo. Veri e propri colpi al cuore. Talmente crudeli, da far piangere i protagonisti in campo e quelli sulle tribune. Le quattro sconfitte negli ultimi quattro incroci? Non sono nulla al confronto, se non l’ennesimo sgarbo di uno spauracchio che ammanta da tempo le sfide contro lo Zurigo. Una sorta di bestia nera. In grado, per esempio, di ipnotizzare Mattia Bottani, che il dischetto dello stadio zurighese non lo dimenticherà mai. La finale di Coppa Svizzera persa nel 2016, già. A mitigare quella delusione, perlomeno, era stato il 4-0 di qualche giorno prima - sempre al Letzigrund -, sinonimo di salvezza per il Lugano e di condanna all’inferno per i tigurini. Il 16 settembre del 1961, al contrario, alle anime bianconere non...