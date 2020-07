Niente da fare. La salvezza, il Lugano, dovrà cercarla nelle prossime (e ultime) due giornate di Super League. Nessun favore da parte dello Zurigo, insomma, come sospettava alla vigilia il presidente bianconero Angelo Renzetti. La squadra di Ludovic Magnin, a sua volta risucchiata nel vortice attorno al nono posto sinonimo di spareggio della paura contro la seconda forza della Challenge, è stata sconfitta al Letzigrund dal Sion di Paolo Tramezzani. Ai vallesani è bastato un gol di Uldrikis nel primo tempo e il sigillo di Stojilkovic nel finale per fare la differenza e, soprattutto, superare in classifica il Thun grazie alla miglior differenza reti. Al Lugano, proprio in virtù di un ottimo rapporto fra gol segnati e subiti rispetto alle avversarie dirette, basterà un pareggio per blindare questa benedetta salvezza. Intanto, due verdetti sono stati indirettamente emessi dopo lo 0-2 di Zurigo: il Neuchâtel Xamax, ultimo, è matematicamente retrocesso nella categoria cadetta mentre il Servette, quarto, è oramai sicuro di disputare le qualificazioni della prossima Europa League. Una doppia, buona notizia per i bianconeri visto che venerdì a Cornaredo arriveranno proprio i ginevrini mentre lunedì capitan Sabbatini e compagni chiuderanno il campionato contro i rossoneri.