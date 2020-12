A causa delle intensi nevicate, l’incontro valido per la dodicesima giornata di Challenge League tra Chiasso e Sciaffusa, in programma oggi, è stato posticipato. Dopo l’ispezione di questa mattina è stato infatti riscontrato come il campo del Riva IV sia inagibile per lo svolgimento del match, che sarà recuperato martedì 22 dicembre alle 18.15.