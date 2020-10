Un esordio da sogno, come nella più bella delle favole. Meglio di così il campionato del Lugano non poteva iniziare. Un convincente successo contro gli ZSC Lions, tante belle giocate, spirito di sacrificio in fase difensiva e un meritato shutout per Niklas Schlegel. Hanno ritrovato anche il loro pubblico, i bianconeri: i quasi 3’500 della Cornèr Arena sono riusciti a creare un’atmosfera più che piacevole, incitando a gran voce la squadra di Serge Pelletier. Davvero tutto molto bello, come direbbe Bruno Pizzul.

La soddisfazione di Serge

Lo Zurigo non è stato solo a guardare le giocate in velocità del Lugano. No i Lions ci hanno provato, soprattutto a partire dal periodo centrale. È allora emerso lo spirito battagliero dei bianconeri, pronti anche a soffrire senza però mai lasciarsi prendere dal...