Ormai è certo: il Giro d’Italia si deciderà sulle strade grigionesi. La sfida è fra il colombiano Egan Bernal, attuale leader della classifica generale e favoritissimo per la vittoria finale, l’italiano Damiano Caruso ed il britannico Simon Yates, che per sua stessa ammissione va alla grande «quando splende il sole». I tre sono gli attesi protagonisti dell’ascesa del Passo del San Bernardino, il piatto forte della tappa odierna, la penultima della corsa rosa, che partirà da Verbania per arrivare all’Alpe Motta. Una faticaccia di 164 chilometri, moltissimi dei quali saranno percorsi sulle strade ticinesi prima e mesolcinesi poi.

Lungo, anzi lunghissimo

Negli scorsi giorni qualche fiocco è ancora caduto ai 2.065 metri della cima, ma il San Bernardino è pronto a far sudare i ciclisti ancora in gruppo dopo tre settimane tostissime. Quasi 24 chilometri di salita con pendenza media del 6,2% e punte massime del 12% nonché un dislivello di 1.517 metri. C’è stato di peggio, in questo Giro, pensiamo in particolare allo Zoncolan ed al Passo Giau. Ma il valico retico è lungo, lunghissimo. Sembra non finire mai. E, soprattutto, arriva dopo che i corridori hanno già nelle gambe 3.200 chilometri complessivi.

Quando s’involò Adorni

Se non si è in forma c’è il rischio di andare in crisi, lì, in mezzo a foreste di pini e specchi d’acqua da lasciare a bocca aperta. La meteo per fortuna non spaventa: non dovrebbe né piovere né fare troppo freddo. Il primo a sfrecciare sotto lo striscione del Gran Premio della montagna (di prima categoria) dovrebbe farlo verso le 15.15-15.30. A quel punto mancheranno ancora una sessantina di chilometri e un altro Passo, lo Spluga, da affrontare. «È la salita dove nel Giro 1965 Vittorio Adorni, in maglia rosa, si involò tutto solo per conquistare a Madesimo una delle sue vittorie più belle», ha ricordato negli scorsi giorni la Gazzetta dello Sport

La pedalata popolare

L’“interminabile Passo di San Bernardino”, come l’hanno definito gli organizzatori del Giro, è quello che ci riguarda più da vicino, naturalmente. In Mesolcina c’è grande attesa e consapevolezza che la seconda corsa a tappe al mondo è una vetrina imperdibile per far scoprire le bellezze del territorio. C’è una valle, abbiamo titolato recentemente, pronta a vestirsi di rosa. Tanto che stamattina, con ritrovo alle 9.15 nel nuovo quartiere Birreria a Grono, è in programma una pedalata popolare promossa dall’associazione Moesano cycling e dal locale ente turistico.

Strade chiuse e disagi

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della tappa «mesolcinese» la strada cantonale da San Vittore ai piedi dello Spluga, come pure i due Passi, verranno chiusi alla circolazione. Le chiusure, parziali e/o totali, verranno attuate fra le 13.30 e le 16.40 circa. Gli utenti interessati saranno confrontati con disagi alla circolazione e tempi di attesa. Una deviazione verrà sempre garantita attraverso l’A13 tra San Vittore e Splügen.

Al contrario, per quanto concerne la strada del Passo dello Spluga, non vi sarà alcuna deviazione disponibile. Agli utenti della strada è richiesta la loro comprensione come pure l’osservanza delle disposizioni fornite dalla Polizia cantonale grigionese e dagli addetti al traffico. «Siamo pronti. Nulla è stato lasciato al caso», ci comunicano dal Centro della polizia stradale di San Bernardino.

«Miga facil»

«Quando parte il Giro d’Italia dentro di me succede sempre qualcosa di particolare», ebbe a dire il grandissimo Eddy Merckx che ne ha vinti cinque. Figuratevi cosa succederà all’arrivo previsto domani a Milano, dopo la cronometro individuale. E, soprattutto, cosa accadrà dopo aver superato il San Bernardino, decisivo, forse, per la vittoria finale. «Miga facil», direbbero in Mesolcina.

