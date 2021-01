Cinque ottavi di finale di Coppa Svizzera sono stati programmati. Si tratta di partite che saranno giocate mercoledì 10 e giovedì 11 febbraio e trasmesse in diretta sui canali della SSR. Questo il programma: mercoledì 10 febbraio alle 18.00 Grasshopper - Losanna (RTS), San Gallo - Young Boys (RTS online, 20.15), Aarau - Sion (RTS, 20.30); giovedì 11 febbraio alle 17.00 Chiasso - Lucerna (RTS online), Winterthur - Basilea (RTS online, 20.15). Se la Swiss Football League (SFL) dovesse fissare un incontro di campionato nei giorni della Coppa, il campionato avrebbe comunque la priorità, le partite di Coppa sarebbero pertanto spostate in altra data. Gli incontri di Coppa tra Monthey (2. Interregionale) e Lugano, Soletta (1. Lega) e Kriens, così come Vevey United (1. lega) e Servette sono già stati spostati a date ancora da determinare. Come noto, i campionati a statuto amatoriale sono stati fermati per la pandemia da coronavirus.