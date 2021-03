Clamoroso al kybunpark. Il match tra Svizzera e Lituania, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, ha subito un curioso ritardo. Curioso poiché gli addetti della FIFA presenti a San Gallo hanno ravvisato un’irregolarità in una delle due porte. Banalmente le misure non tornavano, con la traversa troppo alta rispetto ai 2,44 metri regolamentari. Gli addetti dell’impianto sangallese si sono così visti costretti a un intervento drastico: il cambio della porta incriminata.