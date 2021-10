La Claro-Pizzo, riassunta in poche parole: una sfida nella sfida nella sfida. Una sorta di scatola cinese o di bambolina matriosca dove all’esterno c’è il tempo meteorologico del mese di ottobre e l’asprezza del clima in alta montagna: condizioni sfidanti già in partenza. All’interno di questa cornice c’è la gara stessa: 2'500m di dislivello positivo sviluppati su poco più di 9 km di percorso. Impresa non per tutti. E all’interno della gara vera e propria c’è un’altra sfida che ha luogo, ed è la più dura: quella che ogni atleta vive con sé stesso. Lo dice bene Timothy Gallwey nel suo «The Inner Game of Tennis» (Il Gioco Interiore nel Tennis, Ultra, 2013): «L’avversario che si nasconde nella nostra mente è molto più forte di quello che troviamo dall’altra parte della rete». Per arrivare in cima al Pizzo di Claro (2’727msm) occorre dunque superare queste tre prove una dentro l’altra: una sfida nella sfida nella sfida.



Apriamo una delle matriosche e dentro troviamo Melanie Tunesi, atleta sopracenerina che alle spalle (ma soprattutto nel fisico e nel mentale) ha una carriera come triatleta e ciclista: «In questo senso sono abituata e mi piace la fatica». Un’atleta donna, sì, perché il rapporto fra gli iscritti e le iscritte, cioè fra uomini e donne, è ogni anno di 4 a 1, dove il numero maggiore rappresenta la quota maschile. «È sempre maggiore la quota maschile rispetto a quella femminile nelle gare di corsa in montagna”, fa notare Melanie Tunesi, “ma nel caso della Claro-Pizzo la differenza è esacerbata». Una sfida ancora in più, quindi, per le donne, le quali, rispetto ad altre gare più corribili, sono confrontate con una prova che unisce resistenza e potenza senza concedere tregua. Una sfida da accogliere? Certamente. Una sfida che richiede un superamento prima mentale che fisico? Non c’è dubbio. Come affrontarla? Melanie Tunesi, seppur “novizia” per quel concerne la corsa in montagna – «Mi ci sono avvicinata lo scorso anno, dopo la pausa presa per la nascita dei miei figli» – lo sa e lo sa fare bene: il giorno della gara (svoltasi il 3 ottobre scorso) è riuscita a superare tutte le sfide di cui sopra e ad arrivare in vetta con il ragguardevole tempo di 2h22’, piazzandosi in quinta posizione sulla classifica femminile. Detto per inciso, tanto per capirci: 2h22’ per 2’500m di dislivello. Si tenga presente che l’andatura media di una persona su dislivelli superiori a 1000m è di 400. D+/h. Quindi procedendo a passo normale una persona impiega più di sei ore ad arrivare in cima al Pizzo di Claro... Ci siamo capiti.



«La Claro-Pizzo è una della gare più dure in Ticino», riconosce Melanie Tunesi, «le altre gare nel corso dell’anno si aggirano attorno ai 1000m di dislivello. Capisco che a tanti, e a tante, 2500m possano fare paura. Eppure, sebbene sia una gara estremamente faticosa ogni atleta si prepara e arriva pronto ad affrontarla. Io inizio a primavera con la corsa e proseguo fino in estate aumentando il dislivello. Ciò che mi aiuta, oltre all’allenamento in sé, è la condivisione di una passione per lo sport e per la montagna che avviene con gli altri atleti che praticano questa disciplina».



Gli atleti che convengono alle gare formano in effetti fra loro una vera e propria community. Si allenano insieme, si scambiano impressioni, si supportano. Questa rete sinergica si trasferisce all’ambiente della gara e la caratterizza. È di fatto palpabile che una delle particolarità della Claro-Pizzo è proprio l’atmosfera, il clima di condivisione di intenti e passioni, di amore per lo sport e per la montagna. Questo pervade le persone che partecipano come atleti, ma anche lo staff, e il pubblico. Melanie Tunesi prosegue: «La Claro-Pizzo è una delle ultime gare della stagione in Ticino, è la gara-regina! È il punto d’incontro finale, e chi ha a cuore questo sport ci va. Quindi la sfida in sé è premiata sì dal risultato, ma anche da questo ritrovarsi. Si passano le prime due ore immersi nella concentrazione poi la discesa è una festa fatta di incontri e scambi ed è questa la parte magica della gara, il premio alla portata di tutti».



Fare festa, quindi, incontrarsi, anche con la pioggia (quest’anno) e con la neve (lo scorso anno): in pochi ci riescono (la Claro-Pizzo evidentemente sì), ma gareggiare in queste condizioni, in quanti ci riescono? «Certo, buona parte della concentrazione e del focus vanno al percorso. Bisogna stare attenti a non cadere, a non scivolare per via del bagnato o perché il terreno si fa impervio, soprattutto nell’ultimo tratto. A questo va aggiunto il focus che si innesca in ogni gara: pensare a recuperare chi sta davanti, a non perdere ritmo quando si è da soli, o, all’inizio, a trovare la propria posizione in mezzo a tutta la batteria».



Dosare le forze, i gel, l’assetto, sono tutte abilità che ogni atleta matura con l’esperienza e che la montagna testa in maniera impietosa: basta infatti un piccolo errore di valutazione e ci si ritrova con i crampi, l’ipotermia o a secco di energia.



Kurt Bionda, presidente della gara, a questo proposito sottolinea: «Lavoriamo per la sicurezza. L’ultimo controllo del percorso viene portato a termine pochi minuti prima del segnale di partenza. Questa nostra cura nel rendere il percorso sicuro non toglie il fatto che la gara porti a quote elevate, in un mese dell’anno dove il clima meteorologico è spesso inclemente. Sta quindi al singolo atleta saper dosare quegli accorgimenti personali per affrontare la gara. Un tempo uggioso come quello che ha caratterizzato l’edizione di quest’anno può per esempio risultare infido per quel che concerne l’idratazione. Essendo umido non si percepisce il fatto di sudare e il senso di arsura. Bere troppo poco provoca crampi». Ogni atleta quindi deve possedere un know how per fronteggiare ogni evenienza, sebbene ci sia sempre la possibilità di rivolgersi a qualcuno lungo il percorso.



«Una cosa a cui ho pensato», racconta Melanie Tunesi a questo proposito – «proprio mentre scendevo felice di aver realizzato il tempo che mi ero prefissata, è che prima che io salissi c’erano persone che preparavano tutto affinché ogni cosa fosse perfetta e che poi sarebbero restate lì per risistemare quando io fossi scesa. I volontari, che ci sia neve o pioggia o necessità di qualsiasi tipo, sono sempre presenti ed è questo che rende l’insieme della Claro Pizzo speciale».

