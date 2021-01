Colpo di scena nell’hockey svizzero. Il Berna, fanalino di coda della National League, ha strappato al Davos il suo direttore sportivo, Raeto Raffainer. Uomo forte dei grigionesi da due stagioni a questa parte, il 39.enne è stato ingaggiato dagli Orsi in qualità di Chief Sport Officer (CSO). Ex attaccante dello stesso Berna (ma anche dell’Ambrì Piotta), Raffainer è chiamato a collaborare con la direttrice sportiva Florence Schelling, che mantiene le sue funzioni. Già direttore delle squadre nazionali rossocrociate, Raffainer entrerà in carica nel corso dell’attuale stagione. La data esatta non si conosce ed è condizionata dagli accordi tra Berna e Davos.