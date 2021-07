Mai nessuno era riuscito ad ottenere un 10.00 alle Olimpiadi nella ginnastica artistica. Poi arrivò la quindicenne Nadia Comaneci, che realizzò una splendida esecuzione alle parallele asimmetriche. I giudici dei Giochi di Montréal non poterono fare altro che premiare la perfezione.

Al momento della definizione dei dettagli, il rappresentante della Omega chiese ai responsabili del CIO se non fosse il caso, per le gare di ginnastica artistica, di fornire tabelloni a quattro cifre. Sarebbero del tutto inutili - gli risposero - nessuno ha mai ottenuto un 10.00 alle Olimpiadi, e mai succederà finché la Terra continuerà a girare intorno al Sole. Fu così che il 18 luglio del 1976 - esattamente 45 anni fa - la sempiterna rivoluzione del nostro pianeta attorno alla sua stella - se proprio non si arrestò...