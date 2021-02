Luca Cereda avrebbe voluto che la squadra iniziasse la sfida come aveva concluso quella di Davos. Invece accade proprio il contrario: blackout, due gol nei primi 2’30’’ e partita gettata alle ortiche. “Non sono deluso, sono arrabbiato perché penso che in questo club si debba giocare per la squadra”, sbotta l’allenatore di Sementina a fine partita.

Poche chance di vincere

Sono infatti bastati pochi scampoli di partita per decidere le sorti di una serata nata più che storta. Il Gottéron - miglior powerplay della Lega - ha impiegato solo 11’’ alla prima superiorità numerica per indirizzare la sfida sui binari giusti, poi ha affondato altri due pesanti colpi che hanno mandato al tappeto Ciaccio e tutta la squadra leventinese. “Abbiamo iniziato male ed è l’ennesima prova che quando non giochiamo con...