Non aveva mancato di creare qualche polemica al momento della sua entrata in vigore – a partire dalla stagione 2015/2016 – la tassa sulla sicurezza esterna. Un’imposta (pari a un franco per ogni spettatore) alla quale inizialmente erano soggetti due club di hockey (l’HC Lugano e l’Ambrì Piotta) e tre di calcio (FC Lugano, Chiasso e Locarno). Perse per strada le bianche casacche dopo la retrocessione, erano rimaste quattro società a essere assoggettate al prelievo. Un prelievo, lo ricordiamo, «di solidarietà». Visti gli ingenti costi a carico della collettività per garantire l’apparato di sicurezza all’esterno degli stati ticinesi durante le partite (il servizio d’ordine all’esterno degli impianti è garantito dalla Polizia cantonale e, in alcuni casi, da quella comunale), nel 2014 il Dipartimento delle istituzioni (DI) guidato da Norman Gobbi aveva fatto firmare ai club coinvolti una convenzione. «Una soluzione minima e sostenibile per tutti (un franco a spettatore ogni partita, ndr). Il mio obiettivo non è di certo mettere in ginocchio le società sportive e credo sia una buona cosa muoversi così prima che arrivino soluzioni anche più invasive» aveva dichiarato all’epoca il consigliere di stato.

Lettera congiunta

Sono stati gli stessi club ticinesi, in piena crisi a causa della pandemia di coronavirus che ha bloccato tutto lo sport anche in Svizzera, a chiedere il congelamento della tassa. Come ci conferma Norman Gobbi: «La richiesta è effettivamente arrivata direttamente dalle società e, fatto positivo, in modo congiunto con un’unica richiesta». «Una precisazione» prosegue il direttore del DI. «La tassa di un franco per spettatore legata alla sicurezza non è stata annullata, ma è stato deciso di sospenderne la riscossione con i relativi acconti per la stagione 2019/2020. Ciò significa che non appena la situazione si sarà stabilizzata si potranno fare delle valutazioni più concrete, anche alla luce degli aiuti che i club hanno ricevuto, per esempio con il lavoro ridotto. A quel momento si potrà effettivamente annullare o meno la riscossione della tassa. La decisione adottata dalla Polizia cantonale con la mia approvazione è legata alla difficile situazione che i club stanno affrontando a causa della sospensione dell’attività sportiva. Il rischio di compromettere i già sempre delicati equilibri finanziari dei club con relativo pericolo di fallimento – e lo posso dire con cognizione di causa per l’esperienza maturata all’interno della società dell’HC Ambrì Piotta – è concreto. Ho però chiesto, più in generale, che vengano riconsiderati anche altri costi, che toccano differenti fattispecie per aiutare in questo momento difficile cittadini e aziende».

Una media di 2,4 milioni

Dalla sua introduzione, la tassa di un franco a partita per ogni spettatore ha permesso di coprire parte dei costi sostenuti dalla collettività dovuti al servizio d’ordine esterno. Un’imposta che, come ricorda Gobbi, «non riesce a coprire le ingenti spese che la Polizia cantonale sostiene per garantire la sicurezza. È un contributo importante che serve poi a rendere ancora più responsabili i club in materia di sicurezza. Diciamo che mediamente negli ultimi anni la Polizia cantonale ha incassato circa 300 mila franchi per anno. Un terzo poi di questi introiti viene riversato alle Polizie comunali, coinvolte anche loro in questa attività di sicurezza». Negli anni, i costi legati alla sicurezza all’esterno degli stati sono passati da circa un milione e mezzo a oltre due milioni. Ancora il consigliere di Stato: «Analizzando l’andamento di questi anni, si può dire che la tassa copre circa il 15% del costo complessivo, che ammonta, sempre facendo una media, sui 2,4 milioni di franchi all’anno».

La tassa, comunque, non verrà spazzata via definitivamente. Una volta ristabilita la normalità, la questione verrà nuovamente ridiscussa.

