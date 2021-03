Quindici minuti di sbandamento, a rovinare una partenza al limite della perfezione. Vladimir Petkovic né è pienamente consapevole. Fare drammi, ad ogni modo, è tutto fuorché necessario. «Non siamo i soli ad aver incontrato delle difficoltà nel corso del primo match delle qualificazioni mondiali» sottolinea il ct della Nazionale. Il riferimento, va da sé, è alla rete incassata contro la modesta Bulgaria. Un gol, quello che ha macchiato il 3-1 di Sofia, che ha per un attimo fatto vacillare le certezze rossocrociate. «Francia e Spagna hanno perso per strada due punti contro Ucraina e Grecia» rimarca «Vlado»: «Non solo. Credo che anche Roberto Mancini non fosse particolarmente soddisfatto del secondo tempo dell’Italia con l’Irlanda del Nord».

La lezione, evidenzia l’allenatore della Svizzera, va comunque recepita. Domani Xhaka e compagni rischiano infatti di ritrovarsi nelle medesime condizioni. A San Gallo arriva la Lituania, una selezione se vogliamo ancora più debole della Bulgaria. «Ma vorrei ricordare che contro queste piccole squadre non sempre è tutto così facile» precisa Xherdan Shaqiri. «I lituani si difenderanno strenuamente». Vero. L’obiettivo della Svizzera deve però essere una vittoria ampia e, appunto, orfana di tentennamenti. Alla vigilia del match del kybunpark, il fantasista della Nazionale è stato interrogato pure sulle azioni di protesta promosse, in settimana, da Norvegia e Germania. Il tema è noto: la violazione dei diritti dell’uomo in Qatar, sede dei Mondiali del 2022. Al proposito Shaqiri ha ribadito il punto di vista dei giocatori, che si allinea pienamente a quello dell’ASF: privilegiare il dialogo con Amnesty International e la FIFA. Tradotto: è praticamente impossibile immaginare un «revival» della contestazione andata in scena nel 1995 a Stoccolma, quando l’undici rossocrociato - prima del fischio d’inizio della sfida con la Svezia - espose uno striscione per chiedere di bloccare gli esperimenti nucleari della Francia di Jacques Chirac. A chiarirlo, nelle scorse ore, era già stato il presidente dell’ASF Dominique Blanc.