Nato a Houston (Texas) ed abbandonato dal padre prima ancora di venire alla luce, Jimmy ha vissuto i suoi primi anni nel sobborgo di Tomball, zona particolarmente malfamata della metropoli texana. Buttato fuori di casa dalla madre ad appena 13 anni, la futura stella dell’NBA non si è mai dato per vinto ed ha evitato le «scorciatoie» di una delinquenza dilagante nel quartiere per dedicarsi alla sua passione: il basket.

Appena adolescente, e dopo un’infanzia già complicata, Jimmy si è ritrovato ad affrontare gli stenti di una vita da senzatetto. Per quattro anni il ragazzo è stato costretto a vivere dell’ospitalità di amici e conoscenti: una settimana qui, una settimana là, una notte nei centri d’accoglienza per «homeless». Sempre, però, con il pallone a spicchi sotto al braccio.

La svolta, guarda caso, è arrivata proprio da un campo da basket, quello della squadra liceale della Tomball High School. Qui il 17.enne Jimmy ha incontrato Jordan Leslie, un giovane con la passione per il basket ed il football americano (futuro giocatore in NFL). Conosciutisi grazie ad una sfida di tiro a canestro (vinta da Butler), tra i due è poi nata un’amicizia fattasi sempre più stretta, fino a includere Jimmy nella famiglia allargata di Leslie: tre figli dalla parte della madre, tre da quella del patrigno, un settimo dall’unione dei due. Riguardo al suo rapporto con i Leslie, qualche anno più tardi il giocatore ha riferito ai giornalisti di ESPN (emittente televisiva statunitense dedicata allo sport): «Mi hanno accettato nella loro famiglia. E non è stato a causa del basket. Lei - Michelle Lambert, la madre di Jordan Leslie - era semplicemente molto affettuosa. Faceva cose del genere. Non potevo crederci».