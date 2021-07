Quarto dopo 50, 100 e 150 metri, Desplanches ha dato tutto nell’ultimo tratto di gara (a crawl) per dare vita a un’impresa storica. Per lui record svizzero: 1’56’’17, 39 centesimi più veloce rispetto al suo precedente primato che gli aveva permesso di laurearsi vice-campione del mondo nel 2019.

«Non vedevo più nulla alla fine, è stata dura» ha commentato a caldo il ginevrino, che ha preceduto di appena 5 centesimi il giapponese Seto. «È incredibile, non so cosa dire. Non dormirò per tre-quattro giorni. Non sono uno che piange facilmente, ma questa cosa è incredibile».