Lo si evince dall’avviso pubblicato oggi sul Foglio federale dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) che dà al giocatore la possibilità di farsi avanti indicando un indirizzo in Svizzera, o di una persona che lo rappresenti, affinché possa far valere il suo diritto di essere ascoltato.

Un anno fa Diego Costa è stato condannato a sei mesi di reclusione - che non deve scontare - dalla giustizia iberica per non aver dichiarato al fisco il ricavi ottenuti dalla cessione dei suoi diritti di immagine alla squadra londinese di Premier League, Chelsea. L’atleta ha patteggiato il pagamento di una multa di 36 mila euro, che si aggiungono agli oltre 500 mila che deve restituire al fisco spagnolo: tale somma è dovuta per il suo passaggio nel 2014 alla compagnie londinese.