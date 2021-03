Dominic Stricker (n. 874. dell’ATP) ha conquistato il Challenger indoor Città di Lugano sconfiggendo in finale l’ucraino Vitali Sachko 6-4 6-2. Per il 18.enne elvetico, che nell’autunno scorso si era laureato campione juniores al Roland Garros, si tratta del primo successo in carriera in un Challenger. In semifinale Stricker aveva avuto ragione in tre set (5-7 6-4 6-4) del giapponese Yuichi Sugita (109. ATP). Grazie ai 350 posti guadagnato nel ranking, dovrebbe fare il suo ingresso nei top 500.