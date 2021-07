D’ora in poi la squadra si chiamerà dunque «Cleveland Guardians», così ribattezzata in onore delle statue che adornano l’Hope Memorial Bridge vicino allo stadio.

Il National Congress of American Indians (NCAI) ha definito la mossa «un passo importante verso la guarigione delle ferite di lunga data inflitte dalla sua ex mascotte sui nativi americani. Facciamo appello alle altre squadre professionali e alle migliaia di scuole in tutto il paese che si aggrappano alla loro obsoleta mascotte a tema nativo americanocosì che seguano l’esempio» dei Cleveland, ha aggiunto la presidentessa Fawn Sharp.

«Posso assicurare che la gente più arrabbiata sono proprio gli indiani del nostro Paese, per loro avere una squadra col loro nome era un onore», afferma Trump in un comunicato in cui accusa «un piccolo gruppo di persone di avere avuto una idea folle volta a distruggere la nostra cultura e la nostra eredità. A un certo punto la gente non ne potrà più», conclude l’ex presidente.