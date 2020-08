Ivo Pisoni freme. Questa sera a Monaco Ajla Del Ponte farà il suo debutto nella Diamond League sui 100 m. E, reduce da un periodo di grande forma, lo farà da assoluta protagonista. «Ma non sono sorpreso, già da ragazza Ajla ci dimostrò di avere le doti necessarie per raggiungere un livello mondiale» racconta l’ex allenatore della ticinese.

A un certo punto, ammette il coach dell’US Ascona, «avevo persino pensato di spostarmi a Montecarlo, per vivere il meeting in presa diretta». L’agenda, ingombra di altri impegni, ha però voluto diversamente. Poco male. Perché attorno alle 20.50 Ivo Pisoni sarà incollato al televisore. «Di certo non posso perdermi la gara» conferma il diretto interessato. «Sono orgogliosissimo del traguardo raggiunto da Ajla, ma invero non ne sono più di tanto sorpreso».

Pisoni,...