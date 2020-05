Lo sport gioisce. Rischiava di affogare, si è visto lanciare un doppio salvagente. Certo, le domande sono ancora lì, sul tavolo, e i dubbi restano. Ma che il Consiglio federale abbia posto l’accento sulle due leghe professionistiche di punta, calcio e hockey, «è positivo» spiega il direttore generale del Chiasso Nicola Bignotti. «Se poi queste misure saranno un bene o meno lo vedremo più avanti, ora è troppo presto per capire cosa succederà e come verranno elargiti questi aiuti».

Doppio salvagente perché l’aiuto avverrà in due fasi: 175 milioni dal 1. giugno e per sei mesi; altri 175 se l’emergenza si protraesse al giugno 2021. I prestiti saranno rimborsabili in cinque anni (zero interessi fino al 2023) rispettivamente dieci. Tutto bene? Più o meno.

I dubbi, dicevamo. «Tutto è stato allestito...