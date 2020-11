Caeleb Dressel è il primo nuotatore a scendere sotto il muro dei 50’’ nei 100m misti in vasca corta. L’impresa è stata realizzata a Budapest, in una gara dell’International Swimming League. Il 24.enne americano ha stabilito il nuovo record del mondo fermando il cronometro in 48’’88, 0’’38 meglio del precedente primato realizzato dal russo Vladimir Morozov.