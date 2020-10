Ottimo debutto stagionale per gli elvetici a Sölden. A vincere la gara è stato il norvegese Lukas Braathen (al suo primo successo in carriera), che ha preceduto Marco Odermatt e Gino Caviezel. Quest’ultimo, al comando della prima manche, ha commesso un errore sulla parte alta del percorso per poi riprendersi alla grande. Da segnalare anche il quinto posto di Loïc Meillard, l’undicesimo di Justin Murisier e il ventesimo di Daniele Sette.