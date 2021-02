Irresistibile in superG, solida in discesa e nuovamente competitiva in gigante. Lara Gut-Behrami si annuncia come una delle grandi protagoniste di questi Mondiali. La combinata femminile, che avrebbe dovuto inaugurare l’evento, è stata rinviata probabilmente al 15 febbraio. La ticinese, peraltro, aveva rinunciato a questa competizione già dopo la decisione di iniziare con lo slalom. Il destino ha voluto che ora può lanciarsi all’assalto nella sua disciplina preferita. Cancellati tutti i dubbi e gli incubi del passato - dall’infortunio ai Mondiali di St. Moritz del 2017 alle successive lacrime dei Giochi olimpici di Pyeongchang - Lara, è tornata a riveder le stelle. E con l’ambizione più che giustificata di lottare per le medaglie più pregiate. Paragonarla alla ragazza che impressionò nel 2016, l’anno della vittoria nella generale di Coppa, è riduttivo. Ora si presenta con altri atout, quelli di una donna matura, uscita indenne dalle difficoltà che ti presenta la vita.

«Non penso che ci sia stato un vero ‘clic’, qualcosa che mi abbia cambiato da un momento all’altro. Credo piuttosto che nelle ultime stagioni ho faticato a trovare la fluidità per alcuni importanti dettagli. Il lavoro quotidiano mi ha permesso di migliorarmi. Ho ritrovato la sicurezza smarrita e, con la fiducia, ho riscoperto la passione e il divertimento, elementi fondamentali per affrontare le competizioni ai più alti livelli», dice Lara con convinzione.

Il poker in superG

Con quattro successi di fila in superG e con 30 vittorie in CdM, la ticinese non può nascondersi. Sa qual è il suo valore e riconosce i meriti di chi ha contribuito a farla tornare competitiva. Cosa dice del suo allenatore Alejo Hervas, che la segue da ormai due anni? «Alejo è un pezzo fondamentale del puzzle. Con lui ho fatto grandi progressi. Non pensavo di poter arrivare a 30 anni e sentirmi così bene sul piano fisico. Ho scoperto nuove tecniche di allenamento. Anche il sollevamento dei pesi mi è tornato utile, per il modo con il quale lo faccio. Il bello è che non mi stufo di scoprire come posso spingere sempre più avanti i miei limiti. Il dialogo con Alejo è continuo. Così come il contatto con mio padre, che mi è sempre vicino».

Il giusto feeling

L’allenatore spagnolo e la sciatrice ticinese hanno trovato il giusto feeling. E i risultati sono lì da vedere. Un percorso lungo, ma anche caratterizzato da non pochi ostacoli. Come ha fatto Lara a migliorarsi sul piano tecnico, limitando al minimo quei ‘drift’ sugli sci? «Ho lavorato tanto soprattutto tra le porte larghe. Il gigante è la disciplina che mi ha permesso di ritrovare la regolarità nelle gare veloci. Se scio bene in gigante tutto è più semplice. Il tipo di neve e le condizioni del tracciato possono variare, ma se ti senti forte e convinta di quello che fai torni anche ad essere performante. Per questo non c’è una spiegazione unica. Non esiste una pozione magica. Ci sono tanti elementi che ti permettono di crescere e di fare il salto di qualità. Tutto passa dalle piccole vittorie quotidiane, da una curva affrontata bene a una concatenazione di passaggi difficili interpretata nel modo migliore».

La continua maturazione

Quanto è cambiata l’atleta che faceva parte di un team privato e che guardava solo alla propria esperienza personale? «Lo sci è uno sport individuale, nel quale devi guadagnarti la stima di te stessa e degli altri - afferma Lara - : il passato mi ha insegnato che prime delle gare non hai vinto niente. Mirare alla medaglia d’oro è legittimo. Non si va ai Mondiali solo per sciare bene. Quello che so è che mi sono guadagnata il diritto di essere al via. Questo è il primo passo. Non ho niente da perdere o da temere».

Lara è attualmente al top. «Quello di gennaio è stato un mese lungo, complicato e caratterizzato da tanti trasferimenti. Avevo tensioni, che poi sono scomparse. Mi presento a questi Mondiali mentalmente serena. Non c’è pubblico. Non ci sono eventi collaterali, come capita sempre durante le gare iridate. Sarà un po’ come gareggiare in Coppa del mondo».

Lara, che nel 2018 aveva deciso di chiudere il suo accesso ad Instagram con oltre 300.000 followers per preservare la sua sfera privata, affronta ora la «bolla» di Cortina d’Ampezzo con una sola ambizione. Dare il meglio di sé stessa per provare a conquistare il suo primo titolo mondiale.

