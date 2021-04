È dunque calato il sipario sulla «mission 21». In maniera anche un po’ brusca e dolorosa, inusuale per una nazionale che - negli ultimi anni - si era ormai abituata a vincere. Già, in fondo il nocciolo della questione sta proprio lì. Mauro Lustrinelli e il suo staff hanno dato nuova linfa all’U21 rossocrociata, generando entusiasmo dentro e fuori dal campo, come non accadeva da molto tempo. I successi ottenuti durante la campagna di qualificazione - e contro l’Inghilterra, all’esordio nell’Europeo di categoria - hanno per un attimo risvegliato emozioni assopite da anni. Legate ai fasti della generazione d’oro di Pierluigi Tami, o - ancora prima - ai Titani di Bernard Challandes. Il tutto lavorando con un gruppo che mai, nelle categorie precedenti, era riuscito a qualificarsi per altri grandi...