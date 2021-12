È morto John Madden, ex allenatore di football americano e commentatore televisivo. Ha fatto la storia della National Football League. Aveva 85 anni. Famoso per aver guidato gli Oakland Raiders alla vittoria del Super Bowl nel 1976, deve la grandissima popolarità alla carriera di analista in tv. Suo il nome della serie di videogiochi della NFL sul football: Madden Fnl .

La notizia della sua morte è stata diffusa dalla stessa lega NFL, aggiungendo che Madden è morto «inaspettatamente» martedì mattina. Non è stato aggiunto altro sulla causa. «Nessuno amava il football più del Coach - ha detto il commissario della NFL, Roger Goodell - lui era il football. Non ci sarà mai un altro John Madden, e saremo per sempre in debito con lui per tutto quello che ha fatto per rendere il football e la NFL quello che è oggi».