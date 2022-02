È uno sport semplice e alla fine gli olandesi vincono sempre

Nei Paesi Bassi, per prima cosa, i bambini imparano a camminare. Poi ad andare in bicicletta. Infine a pattinare. Non deve sorprendere, dunque, che il pattinaggio di velocità e il ciclismo, in patria, godano dello stesso prestigio del calcio. Johan Cruyff è una leggenda. Ma lo sono altresì, giusto per fare due nomi, Sven Kramer e Ireen Wüst: gli atleti dei record alle Olimpiadi invernali. A Pechino ci saranno. Ancora. E proveranno ad arricchire una bacheca che non ha eguali. Nello «speed skating» - una delle sole sei discipline presenti già all’alba dei Giochi, nel 1924 - gli olandesi hanno collezionato qualcosa come 121 medaglie. Per intenderci, gli Stati Uniti - secondi - sono fermi a quota 68. La caccia al podio scatta domani, con i 3.000 metri femminili e nel mirino il bottino di 16 metalli...