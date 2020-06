Ci siamo. Dopo il lungo, lunghissimo stop dovuto al coronavirus anche il Lugano è pronto a tornare in campo. Alle 16.00, in uno Stade de Genève deserto ad eccezione di squadre, staff, addetti ai lavori e venti, fortunati tifosi granata, i bianconeri sfideranno il Servette. Una squadra, quella ginevrina, lanciatissima prima che l’emergenza bloccasse tutto. Maurizio Jacobacci, che alcuni media italiani avrebbero associato alla panchina dei romandi per la prossima stagione, intanto ha scelto l’undici titolare del Lugano. Formazione annunciata, nella misura in cui è la stessa che affrontò il Grasshopper in amichevole una settimana fa. Davanti, spazio a Janga fresco di prolungamento fino al termine della stagione.