Senza i grandi eventi, saltati per la pandemia da coronavirus, la stagione dell’orientamento è stata vissuta in un tono un po’ minore. Le gare, concentrate in un paio di mesi (da agosto a settembre) hanno comunque regalato qualche soddisfazione ai protagonisti. E, tra questi, non poteva mancare la nostra Elena Roos.

«È stato un mese breve ma intenso - ha detto la campionessa ticinese - . Se stilo il bilancio posso anche rallegrarmi per quello che ho realizzato. Diciamo che ho cercato soprattutto di allargare gli orizzonti nel mondo della corsa, aprendomi anche ad altre discipline podistiche».

Il bisogno di adrenalina

Ci sono atleti che trovano motivazione nell’allenamento. Altri preferiscono l’adrenalina della competizione. Elena non ha dubbi. Fa parte della seconda categoria. «Arrivando da un...